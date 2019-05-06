Участники "ПолитСтартапа" в Ялуторовске подготовили площадку для нового проекта

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Участники кадрового проекта партии "Единая Россия" "ПолитСтартап" провели в Ялуторовске субботник. Молодежь вышла на уборку территории за острогом, чтобы подготовить площадку для реализации нового проекта, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Серое здание из бетонных плит со временем украсит граффити. Эту идею предложил ялуторовской молодежи секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Ялуторовск должен стать одной из точек притяжения туристов в рамках регионального партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", и жители города могут внести свой вклад в эту работу, - уверен Андрей Артюхов. – Ялуторовский острог традиционно привлекает большой поток гостей, со смотровой площадки открывается очень красивый вид, но его портит безликое здание. Ситуация поправима: на бетонные плиты можно нанести граффити на тему сказки Петра Ершова "Конек-горбунок".

Председатель молодежного парламента при Ялуторовской городской думе Наталья Ермакова стала организатором субботника. Она рассказала: "Пасмурная погода и сильный ветер не стали помехой для работы. Наша дружная команда провела уборку, собрала накопившийся мусор, избавилась от сухостоя. Площадка для реализации проекта подготовлена".