Жителя Викуловского района осудят за отстрел двух лосей

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконной охоте на лосей, осудят в Викуловском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В декабре 2018 года 51-летний житель с. Ермаки на территории Усть-Ишимского района Омской области застрелил двух лосей – самок. Туши животных браконьер привез домой. Часть мяса он отдал своему знакомому из с. Викулово, который по дороге был остановлен нарядом ДПС. Полицейские в машине обнаружили мясо дикого животного. Водитель рассказал, у кого взял мясо. Размер ущерба составил 800 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд.