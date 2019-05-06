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Жителя Викуловского района осудят за отстрел двух лосей

Происшествия, 16:05 06 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконной охоте на лосей, осудят в Викуловском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В декабре 2018 года 51-летний житель с. Ермаки на территории Усть-Ишимского района Омской области застрелил двух лосей – самок. Туши животных браконьер привез домой. Часть мяса он отдал своему знакомому из с. Викулово, который по дороге был остановлен нарядом ДПС. Полицейские в машине обнаружили мясо дикого животного. Водитель рассказал, у кого взял мясо. Размер ущерба составил 800 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд.

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# браконьерство , Викуловский район

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