Более двух тысяч тобольских подростков будут трудоустроены летом

| Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска во ВКонтакте | Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска во ВКонтакте

2 тыс. 90 подростков смогут получить работу летом, сообщает администрация Тобольска.

Новшеством этого периода станет заключение срочных трудовых договоров с оформлением первых трудовых книжек в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Специалисты отдела профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска консультируют подростков по сбору необходимых документов для работы в "Отрядах мэра".

Работодателям предлагают рассмотреть варианты организации рабочих мест для подростков на своем предприятии, учреждении, а также решить вопрос оплаты труда молодежи пропорционально времени, затраченному на работу. Также работодатели могут оплатить труд подростков и молодежи за определенный промежуток времени. Все зависит от возможности помочь найти работу подросткам, готовым применить силы на пользу города.

Консультацию можно получить по телефону: 24-16-25, либо отправить письмо на электронную почту: mcpittob@mail.ru.