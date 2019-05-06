Врачи спасли подростка с ожогами

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Подростка из Тюменского района с термическим ожогом экстренно увезли в больницу 5 мая, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

В туалете во дворе частного дома 13-летний подросток поджег в туалете бумагу и загорелся сам. Охваченный пламенем ребенок выбежал на улицу. Взрослые смогли сбить с него пламя подручными средствами.

В 22 часа 59 минут диспетчер скорой помощи принял звонок от матери пострадавшего. Женщина сообщила, что ее сын весь малиновый и в волдырях. Через 16 минут на место происшествия прибыла бригада медиков.

“На момент осмотра пострадавший находился в тяжелом состоянии. Врач диагностировал ожоги I-II степени в области поясницы, плеч, ягодиц, бедер. Всего пострадало около 20 процентов тела. Усугубило ситуацию неправильно оказанная первая помощь: до медиков родственники намазали ожоги гусиным жиром. Жировая пленка создала эффект термоизоляции, а это неизбежно увеличивает площадь и глубину ожога, а также провоцирует развитие гнойных процессов”, — рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

После обработки ран, наложения противоожоговых повязок и обезболивания мальчика доставили в областную клиническую больницу №1. Там ему оказывают помощь в полном объеме. По словам лечащего врача, состояние оценивается как удовлетворительное. Лечение ребенок получает в ожоговом отделении, в общей палате. По данным медиков, для восстановления потребуется около недели.

Специалисты рекомендуют охладить место ожога водой (накрыть сверху чистой тканью, смоченной в прохладной воде). Категорически запрещено наносить на свежие раны мази, кремы, масло, мыло, яичный желток, отвар трав, спирт, соду, зубную пасту, муку и прочее. Погасить пламя на теле человека можно с помощью большого количества воды либо любой плотной ткани (одеялом, одеждой, брезентом).

С 1 по 5 мая врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 3 тыс. 412 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставили 1 тыс. 454 пациента. В службы неотложной помощи поликлиник переданы 1 тыс. 15 вызовов, где состояние пациентов не представляло угрозы для жизни, – повышение артериального давления, высокая температура, боль в пояснице и так далее.

Бригады скорой спасли 147 тюменцев. Их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренную медицинскую помощь оказали 31 пациенту в состоянии комы, шока, 56 – с острым коронарным синдромом, 60 – с нарушением мозгового кровообращения.