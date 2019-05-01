Александр Моор: инвестиционные площадки нужны всем сельским муниципалитетам

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Инвестиционные площадки нужны всем сельским муниципалитетам региона для развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Земельный участок в Аромашево площадью более 13 гектаров полностью подготовлен к созданию новых предприятий. Это хорошая инвестиционная площадка, к которой подведены дорога и вся необходимая инженерная инфраструктура", - привел пример глава региона. На площадке уже действуют цех деревообработки и предприятие по производству хлебобулочных изделий. В планах - открытие еще одного деревообрабатывающего производства.

"Подобные площадки нужно активно предлагать предпринимателям. Аромашево демонстрирует нашим муниципалитетам очень хороший пример для подражания", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона предложил давать муниципальным инвестиционным площадкам яркие и запоминающиеся названия. Это поможет привлечь предпринимателей, заинтересованных в создании новых производств в сельских районах.

Евгений Бабенко