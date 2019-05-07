ГИБДД: около ста тридцати водителей отстранены от управления

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

129 водителей с признаками опьянения отстранили от управления транспортом в Тюменской области с 1 по 5 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Шесть человек попались на нетрезвом вождении повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность. Остальным водителям, позволившим себе сесть за руль в нетрезвом виде, - штраф 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортом от полутора до двух лет.

В предстоящие праздничные дни сотрудники ГИБДД также будут нести службу в усиленном режиме.

Инна Пахомова