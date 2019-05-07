  • 7 мая 20197.05.2019вторник
  • USD65,3350
    EUR73,1099
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер юго-восточный

ГИБДД: около ста тридцати водителей отстранены от управления

Происшествия, 11:18 07 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

129 водителей с признаками опьянения отстранили от управления транспортом в Тюменской области с 1 по 5 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Шесть человек попались на нетрезвом вождении повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность. Остальным водителям, позволившим себе сесть за руль в нетрезвом виде, - штраф 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортом от полутора до двух лет.

В предстоящие праздничные дни сотрудники ГИБДД также будут нести службу в усиленном режиме.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность , водители , пьяный водитель

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 07.05.2019Мошенник похитил у жительницы Нефтеюганска двести евро
11:18 07.05.2019ГИБДД: около ста тридцати водителей отстранены от управления
10:03 07.05.2019Более семидесяти человек спасли пожарные из горящей многоэтажки на улице Республики в Тюмени
10:01 07.05.2019Возгорание сухой травы привело к уничтожению нескольких дач в Югре