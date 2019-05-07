СБР: выполнены 8 из 12 пунктов восстановления в IBU

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Союз биатлонистов России выполнил восемь из 12 пунктов, необходимых для восстановления в качестве полноправного члена Международного союза биатлонистов, сообщает пресс-служба СБР.

Об этом сообщили на втором заседании рабочей группы IBU и СБР в Москве 6 мая. Реализацию критериев восстановления Союза биатлонистов России в Международном Союзе биатлонистов обсуждали временный антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен, член исполнительного комитета IBU Франц Штайнле, исполнительный директор СБР Сергей Голиков, член правления СБР Виктор Майгуров, первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, заместитель руководителя правового управления Олимпийского комитета России Виктор Березов, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Участники встречи констатировали, что из 12 пунктов, обозначенных IBU, на текущий момент выполнено восемь. Еще четыре находятся в стадии решения и согласования.

Напомним, что СБР может быть полностью восстановлен в правах члена IBU на внеочередном конгрессе Международного союза, который состоится в сентябре 2019 года.