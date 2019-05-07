  • 7 мая 20197.05.2019вторник
  • USD65,3350
    EUR73,1099
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер юго-восточный

СБР: выполнены 8 из 12 пунктов восстановления в IBU

Спорт, 15:31 07 мая 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Союз биатлонистов России выполнил восемь из 12 пунктов, необходимых для восстановления в качестве полноправного члена Международного союза биатлонистов, сообщает пресс-служба СБР.

Об этом сообщили на втором заседании рабочей группы IBU и СБР в Москве 6 мая. Реализацию критериев восстановления Союза биатлонистов России в Международном Союзе биатлонистов обсуждали временный антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен, член исполнительного комитета IBU Франц Штайнле, исполнительный директор СБР Сергей Голиков, член правления СБР Виктор Майгуров, первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, заместитель руководителя правового управления Олимпийского комитета России Виктор Березов, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Участники встречи констатировали, что из 12 пунктов, обозначенных IBU, на текущий момент выполнено восемь. Еще четыре находятся в стадии решения и согласования.

Напомним, что СБР может быть полностью восстановлен в правах члена IBU на внеочередном конгрессе Международного союза, который состоится в сентябре 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# IBU , биатлон , РУСАДА , Союз биатлонистов России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:31 07.05.2019СБР: выполнены 8 из 12 пунктов восстановления в IBU
12:46 07.05.2019Большая легкоатлетическая эстафета пройдет в Ишиме ко Дню Победы
12:24 07.05.2019Егор Бабенко перешел в стан "Трактора"
11:51 07.05.2019Финал Детской лиги дзюдо будет зрелищным