"Ночь музеев-2019" в Тобольске посвятят Менделееву и его открытию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акцию "Ночь музеев" в Тобольске посвятят 185-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева и 150-летию открытия Периодического закона химических элементов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель директора Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Марина Чернова. По ее словам, для гостей подготовлено более 45 мероприятий.

"На время проведения акции восемь музейных комплексов сменят свое название и концепцию. Так, детский центр "Камелек" поменяет название на "Элементарное чудо", Рентерея - на "Древний элемент", Гостиный двор - на "Весомый элемент". Все события акции будут объединены общей темой и посвящены нашему великому земляку", - отметила Марина Чернова

Акция "Ночь музеев 2019" пройдет с 18 часов до полуночи. Для посетителей откроются двери восьми музейных комплексов. Открытие акции состоится на территории Воеводского двора. Гостей ждет театральное представление с химическими опытами. Одновременно на всех площадках будет проведено более 45 мероприятий различной направленности: творческие встречи, театрализованные представления, мастер-классы, выставочные проекты.

Посетителей Дворца наместника ждут гастрономические экскурсы, fashion-экскурсии, показ театра мод, поэтический вечер, фильмы про Дмитрия Менделеева. В Губернаторском доме пройдет специальная программа с закрытым кинопоказом и дедуктивной игрой. Здесь же состоится светский прием, будут работать дискуссионные площадки. В доме мастеров пройдут мастер-классы и занятия. В Губернском музее можно будет принять участие в изготовлении коллективного арт-объекта "Формула жизни".

Тюремный замок представит квест "22 метра", построенный на реальных событиях: подлинная история побега из тобольской тюрьмы.

Все объекты показа музея-заповедника можно посмотреть бесплатно. Платными останутся только мастер-классы и некоторые интерактивные программы.

В 2018 году в "Ночь музеев" Тобольский музей-заповедник принял 28 тыс. 409 посетителей.

Евгений Новосёлов