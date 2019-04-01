Тюменские недра содержат значительные запасы йодобромистых подземных вод

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Йод (iodum), I, химический элемент VII группы периодической системы Менделеева. Относится к галогенам. Атомный номер 53, атомная масса 126,9045.

Йод открыл в 1811 французский химик Бернар Куртуа. Нагревая маточный рассол золы морских водорослей с концентрированной серной кислотой, он наблюдал выделение фиолетового пара. Отсюда название йода - от греч. i o des, ioeid e s — похожий цветом на фиалку, фиолетовый. Пар конденсировался в виде тёмных блестящих пластинчатых кристаллов.

По оценкам специалистов России ежегодно необходимо более 1 тыс. 400 тонн йода. Однако последний завод по производству данного продукта был закрыт в 2012 году. Сейчас его завозят из Чили, Японии, США. В странах СНГ его производят Туркмении и Азербайджане.

Значительные запасы йодобромистых подземных вод были разведаны недалеко от Тобольска еще в 60-е годы прошлого века. О необходимости использовать данный ресурс говорили многие ученые, но сейчас эта тема приобрела особую важность, когда актуальна независимость нашей страны от внешних поставок.

О перспективах реализации проекта опытно-промышленного производства йода на Тюменском месторождении (на Черкашинском участке в Тобольском районе) говорили еще в 2014 году на заседании президиума совета по развитию инновационной деятельности региона.

Ученые и инженеры Тюменской области, по оценке специалистов, создали оригинальную технологию получения йода.

Над созданием технологии добычи йода на территории Тюменской области, богатой йодобромными источниками подземных вод, ученые Тюменского индустриального университета задумались еще 10 лет назад. Сегодня вуз активно развивает научную инициативу, которая реализуется в рамках стратегического проекта "Технополис".

В состав научной группы входят доктор химических наук, профессор, консультант кафедры общей и специальной химии Владимир Ганяев, кандидат технических наук, доцент кафедры техносферной безопасности Елена Шаповалова, старший преподаватель, заведующий лабораторией кафедры транспорта углеводородных ресурсов Виталий Петряков (руководитель проекта).

"Проект очень сложный. Два элемента седьмой группы периодической таблицы, бром и йод, с трудом подчиняются законам химии, в том числе закону йодного ионного обмена, и ни мы, ни кто другой до сих пор не знаем, почему", — рассказал журналистам профессор Владимир Ганяев.

Резидентам Тюменского технопарка правительство региона выделило по программе субсидирования 1,2 млн рублей. Опытную установку для них изготовило НПЦ "Тюменские системы водоочистки". Она размещена в санатории "Сосновый бор" в Ялуторовске.

"На ней мы получили наш первый продукт — около 1 кг йод-пасты. В 2014 году разработка была запатентована, хотя работали с ялуторовской водой, содержащей йод всего 10 мг/л, в то время как промышленным стандартом считается 20 мг/л", — говорит Елена Шаповалова.

Йод, как и другие микроэлементы, человек получает главным образом с пищей. Им наиболее богаты морепродукты. Удаленность от моря ставит Тюменскую область в список йододефицитных регионов. Это в свою очередь оказывает серьезное влияние на организм каждого жителя.

"Дисфункции щитовидной железы связаны зачастую с дефицитом йода. Это влияет и на способность зачатия и вынашивание беременности и рождению здоровых детей. Дефицит йода, даже если он не очень большой, сильно влияет на умственное развитие детей, с дефицитом йода связаны плохое обучение, низкие интеллектуальные способности, например в зонах со значимым дефицитом йода индекс интеллекта IQ на 15 пунктов ниже", — отметила эндокринолог, главный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

Борис Олейник