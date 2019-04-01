Открытие титан-циркониевых минералов стало одним из главных геологических событий в регионе за последние годы

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие титан-циркониевых минералов стало одним из главных геологических событий в регионе за последние годы.

Титан ( titanium), Ti, химический элемент IV группы периодической системы Менделеева/ Атомный номер 22. Атомная масса 47,90. Имеет серебристо-белый цвет, относится к лёгким металлам.

Цирконий (Zirconium), Zr, химический элемент IV группы периодической системы Менделеева. Атомный номер 40, атомная масса 91,22. Серебристо-белый металл с характерным блеском.

Титан был открыт в конце XVIII века ученым-любителем английским священником Грегором. Элемент был назван Титаном в честь первых обитателей планеты Земля. Титан Прометей дал людям огонь, а открытый металл титан ныне дает авиации, судо- и ракетостроению сырье для новых открытий.

Минерал гиацинт с острова Цейлон, содержащий цирконий, был известен с древних времен как драгоценный камень из-за его красивого бледного желто-коричневого цвета. Гиацинт считался разновидностью топаза и рубина, близким им по своему химическому составу. Минералог Вернер в конце XVIII века дал минералу новое название - циркон. Нечистый металлический циркон получил впервые Берцелиус в 1824 году. Чистый цирконий удалось выделить лишь в 1914 году. Названия "циркон" и "цирконий" происходят от арабского zarqun - киноварь. Персидское слово zargun означает "окрашенный в золотистый цвет".

Главным геологическим открытием последнего времени в Тюменской области стало обнаружение титан-циркониевых минералов. Ценный ресурс, как сообщила журналистам директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина, нашли сразу в нескольких районах региона на глубинах залегания от 2 до 70 метров.

"В настоящее время выдано две лицензии на оценку и разведку месторождений, - отметила она. - Вся деятельность в этом вопросе сосредоточена у федеральной структуры "Роснедра". Наше региональное ведомство вошло в комиссию для участия в этом вопросе и, надеемся, привлечь к будущей разработке интерес инвесторов".

Запасы титана, который содержится в качестве частичек минерала ильменита в месторождениях песков Западной Сибири, практически неисчерпаемы, где его содержание достигает 40 кг на тонну. В карьерах области ежегодно добываются сотни миллионов тонн песка, который вместе с содержащимся в нем ильменитом используется для отсыпки дорог, площадок, строительства зданий и сооружений. Если разрабатываемые карьеры оснастить обогатительными установками для извлечения ильменитового концентрата, то каждая тонна песка станет в десятки раз дороже за счет продажи этого ценного материала.

Оценочные геологоразведочные работы, по словам начальника управления недропользования Антона Климовича, должны быть завершены до 2020 года.

"Тогда станет понятно, будет или нет выгодна разработка данного вида сырья", — сообщил он. По его словам, титан-циркониевые минералы сегодня — это дефицитное, стратегическое сегодня для России сырье. Сейчас внутренняя потребность в нем обеспечивается либо за счет импорта, либо за счет складированных запасов.

Создание новой отрасли имеет важное значение для экономики области, так как есть вероятность появления новых высокотехнологичных производств. Так, возможно создание производства по добыче циркона — до тысячи тонн в год. Также новая для Тюменской области отрасль может поспособствовать развитию научного потенциала региона.

Титан-циркониевые минералы в виде концентратов находят применение в разных отраслях промышленности: производстве пластмасс, резиновых изделий, бытовой и медицинской техники, литейных смесей, огнеупоров и в судо-самолетостроении.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников

Борис Олейник