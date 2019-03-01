На юге Тюменской области разведано два месторождения стекольных песков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Песок – ценное сырье для производства электроники и строительных материалов.

Кремний (silicium) химический элемент SI IV группы периодической системы Менделеева. Атомный номер 14, атомная масса 28,086.

Запасы кремния в Уральском федеральном округе, по оценке члена-корреспондента РАН, профессора, генерального директора НИИ геологии и минеральных ресурсов Ивана Ивановича Нестерова, насчитывают около 500 трлн тонн.

"При этом во всем мире его осталось не больше нескольких миллионов тонн, - говорил он в одном из последних интервью. - В Тюменской области 100 млрд тонн кремния выходит прямо на поверхность на так называемой Уренгойской силиконовой подкове. Только этих 100 млрд тонн хватит, чтобы построить каждому жителю планеты несколько коттеджей, а для добычи нужен просто бульдозер, там даже бурить ничего не надо. Кроме того, особо богат кремнием Камышловский пояс кремневых пород".

Ученый говорил о диатомите, образованном диатомовыми водорослями. Они вытягивали этот элемент из воды, играя роль природной фабрики по производству отличного кремния.

"Чуть ли не весь Ямал стоит на диатомитах — ценном сырье для производства электроники, строительных материалов, солнечного кремния, - заявил он. - Диатомит в сочетании с алюминиевым порошком дает жидкое стекло, которое при застывании становится сверхпрочным материалом, прекрасно подходящим в строительной сфере. Диатомит используют для выпуска кирпича, добавляют в цемент, в смеси для кошачьих туалетов и тому подобное. А можно получать в неограниченных количествах кремний для солнечных батарей. Это и есть наша силиконовая долина - в прямом и переносном смысле. Можно производить экологически чистые, дешевые строительные конструкции. Сырья хватит для возведения "стеклянных" особняков в немереном количестве. Правда, надо завершить исследовательские работы по получению особопрочного материала. То есть вложиться в науку".

На юге Тюменской области разведано два месторождения стекольных песков, важнейшей составной частью которых является оксид кремния. Заводоуковское месторождение представлено кварцевыми песками (содержание SiO2 - 90,09%) ранне-среднечетвертичного возраста. Запасы по категориям АВС1 - 1210 тыс.м3. Тумашевское месторождение связано с аллювиально-озерными фациями миоценового возраста, содержание диоксида кремния - 88,8-98%. Запасы составляют 2283тыс.м3. Перспективы открытия новых месторождений невелики.

Борис Олейник