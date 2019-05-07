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Пятилетний тоболяк едва не погиб под колесами трактора

Происшествия, 17:44 07 мая 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пятилетний велосипедист едва не попал под колесо трактора в Тобольском районе 6 мая. ДТП произошло в 16 часов на Тырковском взвозе, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что ребенок ехал по дороге рядом с трактором, водитель которого не замечал велосипедиста. Тракторист стал разворачиваться. По предварительным данным, начиная маневр, водитель не убедился в безопасности.

Мальчик чудом не попал под колеса, успев в последний момент бросить велосипед и отпрыгнуть. У ребенка ушиб ноги. Мама дошкольника пояснила, что разрешила сыну погулять у дома, а он уехал далеко.

В этот же день в Тюмени во дворе дома по ул. Кремлевской автомобиль Hyundai был сбил восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок выбежал из-за припаркованных автомобилей. Он получил травму.

Всего за четыре месяца 2019 года на дорогах Тюменской области произошло 104 ДТП с участием детей, отмечают в ГИБДД. Один ребенок погиб, 115 были травмированы. 65 аварий произошло с участием детей-пассажиров, 32 с участием юных пешеходов, четыре с участием велосипедистов.

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# ГИБДД , дети , ДТП , Тобольский район

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