Около ста человек приняли участие в фестивале "Салют Победы"

| Фото: Центр "Родник" | Фото: Центр "Родник"

Около 100 человек приняли участие в фестивале "Салют Победы" в реабилитационном центре "Родник"с 28 по 30 апреля, сообщает региональный департамент социального развития.

Участники фестиваля - исполнители, занимающиеся художественной самодеятельностью в Тюменской областной организации "Всероссийское общество слепых". В их репертуаре были представлены творческие номера, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", 75-летию Тюменской областной организации ВОС.

Продемонстрировали свои таланты конкурсанты в различных номинациях: "Солисты-вокалисты эстрадного жанра", "Солисты-вокалисты народного жанра", "Вокальные коллективы, группы", "Художественное чтение", "Вокальные дуэты, трио", "Солисты-инструменталисты, музыкальные ансамбли", "Танцоры-солисты и танцевальные дуэты", "Прикладные виды творчества".

Впервые в творческое состязание ввели номинацию "Оригинальный жанр". Как сообщила пресс-секретарь Тюменской областной организации ВОС Ирина Алиева, здесь зрителей удивила юная тюменка Екатерина Калозина. Девочка показала на сцене световое шоу. Кроме того, члены жюри по достоинству оценили выступление слепоглухой Любови Васильевой. Она исполнила жестовую песню.

Лучшие артисты осенью поедут на зональный этап УФО. По результатам этой встречи будет известно, кто защитит честь региона в 2020 году на всероссийском Фестивале ВОС "Салют победы".