Отрасль жилищного строительства переходит на проектное финансирование

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Жилищное строительство в РФ переходит на проектное финансирование. Эта тема стала главной на селекторном совещании с представителями региональных органов власти, которое 7 мая провел министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

На обратную связь с министром, сообщает пресс-служба Минстроя, вышли представители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ростовской области. Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Марий Эл, Пермского края и других регионов.

"До 17 мая 2019 года необходимо предоставить в Минстрой России информацию по обеспечению земельных участков, предоставляемых, либо планируемых к предоставлению для целей жилищного строительства, объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в соответствии с прилагаемой формой. Материал станет основой для уточнения региональной части федерального проекта "Жилье", - поставил задачу Владимир Якушев.

Обеспеченность земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – один из важнейших факторов, оказывающих влияние на достижение целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Министр напомнил, что по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в Казани президент России Владимир Путин поручил приготовить предложения по финансированию социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов строительства жилья в стране.

Владимир Якушев также рекомендовал регионам с 13 по 17 мая провести совещания с банками, включенными в перечень кредитных организаций, в которых могут быть открыты счета эскроу, в целях активизации работы по развитию проектного финансирования.

"Мы ждем от банков предметной, эффективной работы с застройщиками. На уровне руководителей регионов нужно организовать встречи со всеми участниками, занятыми проектным финансированием", - сказал министр. В настоящий момент сложилась ситуация, когда с застройщиками в регионах работают в лучшем случае 5-7 банков из 63 уполномоченных.

Пресс-служба министерства напоминает, что с 1 июля 2019 года часть российских застройщиков утратит возможность привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов или собственных средств. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям готовности, установленным Правительством РФ. Изменение системы финансирования жилищного строительства входит в задачи национального проекта "Жилье и городская среда".

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.