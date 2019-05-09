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Тюменцев приглашают посетить "Звездный мемориал"

Общество, 13:34 09 мая 2019

admtyumen.ru

По звездному небу тоже можно изучать историю страны и в частности историю Великой Отечественной войны. В этом уверены в обсерватории "Старая башня" в тюменском селе Червишево.

"Сейчас на звездном небе насчитывается более 130 малых планет, названных в честь участников Великой Отечественной войны и городов-героев. Традиция называть малые планеты именами героев войны была заложена еще советскими астрономами. Первой в этом ряду стала планета Зоя, названная в честь Зои Космодемьянской в 1968 году. Есть небесные тела носящие имена и героев войны, чья биография связана с Тюменью. Например, разведчика, героя Советского Союза Николая Кузнецова", - рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин.

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