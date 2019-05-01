Россияне назвали любимые фильмы о войне

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Четыре советских кинокартины и одна современная российская вошли в Топ-5 любимых фильмов о Великой Отечественной войне среди россиян, сообщает ВЦИОМ.

Фильм "В бой идут одни старики" назвали любимым 26 % опрошенных, "А зори здесь тихие" – 20 %, "Они сражались за Родину" – 15 %. По 13 % респондентов лучшими считают "17 мгновений весны" и "Т-34".

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения отмечают, что эта пятерка одинакова для мужчин и женщин. Мнения не совпали при составлении второй пятерки. Фильм "Освобождение" на шестом месте в рейтинге среди мужчин – 11 %, на восьмом среди женщин – 5 %. Кроме него в десятку любимых россиянами кинолент вошли "Сталинград" (1989 г.), "Летят журавли", "Горячий снег", "Смерш", "Блокада Ленинграда" и "Офицеры".

Во время исследования 55 % респондентов заявили, что советские фильмы лучше современных. Противоположное мнение выразили 16 % жителей страны. Каждый пятый россиянин (20%) считает, что фильмы о войне ничем не отличаются.