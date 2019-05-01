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Армейскую авиацию задействовали для тушения пожаров в Курганской области

Общество, 12:37 10 мая 2019

45.mchs.gov.ru | Фото: 45.mchs.gov.ru

К тушению крупных природных пожаров в Курганской области привлекли Армейскую авиацию Центрального военного округа, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.

Отмечается, что для борьбы со стихией выделены два транспортно-боевых вертолета Ми-8 с водосливными устройствами от авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области.

"Огонь уже уничтожил несколько тысяч гектаров, пожары могут приблизиться к населенным пунктам Кетовского муниципального района с населением более 10 тысяч жителей", – говорится в сообщении.

Решение задействовать авиацию округа в тушении лесных пожаров принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению врио губернатора региона. Действия экипажей вертолетов координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге.

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# Курганская область , лесные пожары , пожаротушение

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