Водитель, попавший в ДТП на улице Локомотивной в Тюмени, находится в реанимации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Состояние водителя автомобиля Volkswagen Passat, попавшего в ДТП на ул. Локомотивная в Тюмени 12 мая, врачи оценивают как тяжелое. Ему оказывают медицинскую помощь в реанимации. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, серьезная авария произошла в районе дома №135 на ул. Локомотивной утром 12 мая.

Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова, в 3 часа 50 минут водитель Volkswagen Passat, по предварительным данным, не справился с управлением. Сначала он въехал в дерево, а затем в железобетонную мачту уличного освещения. Погибли двое — пассажир 1981 года рождения, женщина 1969 года рождения. Водителя 1988 года рождения доставили в больницу с тяжелыми травмами.

"12 мая в 3 часа 58 минут поступил вызов. Бригада скорой помощи прибыла в 4 часа 6 минут. Медики констатировали смерть двоих пациентов. Еще одного в тяжелом состоянии доставили в ОКБ № 2. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь в условиях отделения реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы и травмы грудной клетки. Врачи оценивают состояние как тяжелое. Мужчина находится на искусственной вентиляции легких в медикаментозном сне", — рассказала Александра Малыгина.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова