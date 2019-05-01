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Тюменцев приглашают на Всероссийский день посадки леса

Общество, 16:54 13 мая 2019

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Тюменцев приглашают принять участие в региональной акции "Всероссийский день посадки леса" 18 мая, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Центральное мероприятие по высадке сеянцев сибирской сосны пройдет в Тюменском районе, в двух километрах от деревни Чаплык – 52 км от Тюмени в сторону центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", начало - в 10 часов 30 минут. Здесь под посадки отведено 8,4 га лесной площади.

Проехать к месту проведения акции можно на личном автотранспорте (по Червишевскому тракту 22 км, далее поворот на с. Червишево, 30 км через деревни Б. Акияры, Друганова, Черная речка, Мичурина, не доезжая д. Чаплык). На трассе будут дежурить лесники на машинах лесной охраны и дополнительно указывать направление движения.

Акция состоится во всех муниципальных районах и городских округах области. Ежегодно акция "Всероссийский день посадки леса" собирает больше тысячи человек в лесных питомниках региона и около пяти миллионов – по всей России.

Получить дополнительную консультацию можно по телефонам: 42-76-60, 42-76-61.

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# департамент лесного комплекса , посадка леса , экология

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