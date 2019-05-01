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Медики помогли мужчине, пострадавшему при взрыве во время сварочных работ

Общество, 18:32 13 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оперативную помощь оказали медики 28-летнему мужчине, пострадавшему при взрыве канализационной бочки во время сварочных работ во дворе частного дома 12 мая, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

Бригада скорой помощи, которую вызвали очевидцы, прибыла на место происшествия через 12 минут. Медики провели осмотр и диагностировали у пациента травму живота, перелом предплечья, кровоточащие раны на лбу и на левом локте, ожоги конечностей площадью более 10%.

Учитывая тяжесть состояния, мужчине оказали расширенный объем медицинской помощи и экстренно эвакуировали в областную клиническую больницу № 2.

Всего с 9 по 12 мая врачи и фельдшеры скорой оказали помощь более 2,8 тыс. жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 1 тыс. 177 пациентов. В службы неотложной помощи поликлиник переданы 723 вызова, в которых состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 377 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

На линии дежурили 42 бригады, нагрузка на одну бригаду – 17 вызовов.

Бригады скорой спасли 126 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 29 пациентам в состоянии комы, шока, 55 – с острым коронарным синдромом, 42 – с нарушением мозгового кровообращения.

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# скорая медицинская помощь

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