На Ямале разоблачена банда наркодельцов

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По обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, перед судом в Новом Уренгое предстанут трое мужчин и двое несовершеннолетних, сообщает управление Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", совершенный организованной группой, в крупном размере").

В Новом Уренгое в 2018 году двое совершеннолетних жителей города, вступив в переписку в Интернете с лицом, предложившим им оплачиваемую работу, связанную с осуществлением незаконного сбыта наркотических средств, приступили к выполнению его плана, согласно которому они получали наркотическое средство, расфасовывали его и делали закладки на территории городов Муравленко, Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа.

Информацией о своей преступной деятельности молодые люди поделились с тремя приятелями, двое из которых являлись 17-летними. Приятели также присоединились к преступной группе, где каждый выполнял закрепленную за ним функцию. В преступной группе велся строгий учет объема и вида выполненной каждым ее участником работы. Проживали участники группы, за исключением одного из них, в съемной квартире.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена в ноябре 2018 года, когда в ночь с 5 на 6 ноября сотрудники полиции остановили на улице 22-летнего мужчину и при нем обнаружили несколько свертков с наркотическами. Затем, при обыске по месту его жительства, где в это время находились еще двое членов группы, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Новому Уренгою обнаружили и изъяли 34 свертка, 40 пакетов, три сигареты и два других объекта с наркотическим средством. Сами задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. В этот же день был задержан также еще один юноша, входящий в преступную группу, при нем также находились свертки с наркотическим веществом.

Во время расследования установлен пятый подозреваемый – 17-летний юноша, роль которого в преступной группе сводилась к обнаружению оптовых закладок наркотического средства, расфасовке в удобную для передачи упаковку и проведению закладок запрещенного вещества в тайных местах.

По ходатайству следствия в отношении совершеннолетних членов преступной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетние обвиняемые находятся на подписке о невыезде.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств их вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.