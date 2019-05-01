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Представители спецслужб и исполнительных органов власти обсудили комплекс антитеррористичесских мер

Общество, 14:32 14 мая 2019

nac.gov.ru

Комплекс мер по совершенствованию организации привлечения сил и средств органов исполнительной власти к участию в проведении контртеррористических операций выработали во время заседания Федерального оперативного штаба 14 мая.

Заседание прошло под председательством руководителя штаба, директора ФСБ России Александра Бортникова. В обсуждении приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти, руководство ФСБ России, аппарата Национального антитеррористического комитета, руководители оперативных штабов в субъектах Российской Федерации и в морском районе (бассейне) в Мурманске.

Как отмечено в официальном релизе, на заседании выработаны меры по совершенствованию организации привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов к участию в проведении контртеррористических операций и осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения.

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# антитеррор , Национальный антитеррористический центр России , ФСБ

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