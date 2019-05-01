Тюменские дзюдоисты поборются на татами в Оренбурге

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Представители Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" примут участие в Кубке Европы, который пройдет в Оренбурге 18 и 19 мая, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Внимание тюменских болельщиков будет приковано к подопечным тренеров Данила Воловича, Андрея Вуколова, Андрея Стенина, Татьяны Беляевой, Андрея Мартиросова и Бориса Кутырева. В весовой категории до 66 кг выступят Мирзоюсуф Гафуров и Давид Абдуллаев, в категории до 90 кг предстанет Эльдар Аллахвердиев, в весе более 100 кг – Артем Пилипчук. Категорию до 70 кг представит воспитанница тобольской школы Ирина Непочтова и более 78 кг – Валерия Таратунина.

Ожидается, что за два дня соревнований за медали будут бороться около 350 дзюдоистов из 24 стран мира.

18 мая предстоит выступить мужчинам (весовая категория до 60, 66, 73 кг) и женщины (до 48, 52, 57, 63 кг). А 19 мая мужчины (до 81, 90, 100, более 100 кг) и женщины (до 70, 78, более 78 кг).

На сайте Федерации дзюдо России можно посмотреть онлайн-трансляцию. Начало - в 10 часов. Финальные поединки будут проходить ежедневно в 16 часов.