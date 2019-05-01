Тобольские школьники создадут образ города будущего

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперты из Тобольска, Тюмени, Москвы и Оренбурга примут участие в форсайт-сессии "Тобольск 2025", сообщает городская администрация.

Мероприятие для тобольских школьников пройдет в мультицентре "Моя территория" 18 и 19 мая. Участники обсудят перспективы и стратегии развития Тобольска, формирование перечня трендов развития городской среды. Пройдут мозговые штурмы по формированию прогноза на перспективные профессии будущего в Тобольске. В ходе сюжетно-ролевой игры участники разработают план развития и совместного сотрудничества.

В качестве экспертов выступят первый заместитель главы города Яна Зубова, заместитель председателя городского комитета по экономике Лилия Загваздина, заместитель председателя комитета по культуре и туризму Елена Распопова, генеральный директор московской организации "Дизайн карьеры" Лейла Марадзе, бизнес-тренер из Оренбурга Екатерина Коробкина.