Любовь Орлова проверит свои силы на польском татами

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Спортсменка Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", воспитанница тобольской школы Любовь Орлова в составе сборной команды России поборется за медали Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба центра.

Соревнования состоятся в городе Бельско-Бяла (Польша) 18-19 мая. Подопечная тренера Алексея Кочетова выступит в весовой категории более 70 кг, в которой на данный момент заявлены 18 девушек.

Всего в турнире ожидается участие более 600 спортсменов из 40 стран мира.

Напомним, что дзюдоистка является победителем первенства страны 2018 года, а также победителем и призером аналогичных Кубков Европы в данной возрастной категории.

Онлайн-результаты на сайте www.ippon.org. Начало - в 10 часов, финальные поединки - в 16 часов ежедневно по местному времени (отстает от тюменского на три часа).