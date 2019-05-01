Любовь Орлова проверит свои силы на польском татами
Спортсменка Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", воспитанница тобольской школы Любовь Орлова в составе сборной команды России поборется за медали Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба центра.
Соревнования состоятся в городе Бельско-Бяла (Польша) 18-19 мая. Подопечная тренера Алексея Кочетова выступит в весовой категории более 70 кг, в которой на данный момент заявлены 18 девушек.
Всего в турнире ожидается участие более 600 спортсменов из 40 стран мира.
Напомним, что дзюдоистка является победителем первенства страны 2018 года, а также победителем и призером аналогичных Кубков Европы в данной возрастной категории.
Онлайн-результаты на сайте www.ippon.org. Начало - в 10 часов, финальные поединки - в 16 часов ежедневно по местному времени (отстает от тюменского на три часа).