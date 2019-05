Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

| Фото: Официальная группа Сергея Лазарева во "ВКонтакте" | Фото: Официальная группа Сергея Лазарева во "ВКонтакте"

Сергей Лазарев прошел в финал конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.

"Пятый финалист - Россия", - огласили ведущие шоу. Лазарев с песней Scream получил одну из 10 путевок в финал по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Помимо россиянина, в финал вышли представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Известно, что в финале Лазарев выйдет на сцену под пятым номером.

Добавим, для Сергея Лазарева это "Евровидение" стало вторым. В 2016 году в Стокгольме он занял третье место с песней You Are the Only One. При этом зрители в своем голосовании присудили россиянину первое место.