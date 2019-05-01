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Шестнадцать тюменских школьников представят регион на Всероссийской робототехнической олимпиаде

Общество, 15:10 17 мая 2019

со страницы областной Физико-математической школы во "ВКонтакте" | Фото: со страницы областной Физико-математической школы во "ВКонтакте"

16 человек представят Тюменскую область на заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады, который состоится в IT-городе Иннополисе (республика Татарстан) с 20 по 23 июня, сообщает региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники и прототипирования в Тюменской области.

Они вошли в число победителей регионального этапа олимпиады, который прошел на базе колледжа цифровых и педагогических технологий. Участие в соревновании приняли 92 школьника в составе 48 команд. Олимпиада собрала учеников школ, лицеев, колледжей, гимназий, организаций дополнительного образования региона. На нее прибыли представители из Заводоуковска, Ялуторовска, Тюмени, Голышмановского, Казанского, Сладковского и Упоровского районов.

Состязания прошли в семи категориях в нескольких возрастных группах: творческая категория; основная категория: "Интеллектуальный пассажирский транспорт", "Интеллектуальное освещение", "Умная сеть"; манипуляционные ИРС: "Сортировка посылок"; мобильные ИРС: "Развертывание беспроводных сетей"; интеллектуальные беспилотные летательные аппараты; футбол роботов; открытая категория WeDo: Беспилотный школьный автобус.

Победителями регионального этапа стали 19 человек.

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# олимпиада , робототехника

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