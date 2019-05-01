Тюменская гимнастка завоевала пять медалей в Хельсинки

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Воспитанница ДЮСШ № 1 Тюмени, 13-летняя Арина Семухина завоевала пять медалей на международной матчевой встрече в Финляндии. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила тренер Светлана Селезнева.

Соревнования проходили в Хельсинки. В них участвовала команда Финляндии и сборная России, в составе пяти гимнасток из Владимира, Чебоксар, Великого Новгорода, Самары и Тюмени.

Тюменская гимнастка завоевала золотые медали в вольных упражнениях и брусьях. Второе место - в многоборье и прыжке, третье - в упражнении на бревне.

"Это очень хороший результат для нас, - отметила Светлана Селезнева. - Участие в таких соревнованиях было важным для Арины Семухиной. Мы психологически долго настраивались на них, и в последний момент Арина сделала все, как надо, получила достойную оценку".

Сразу же после Финляндии Арина Семухина с тренером отправилась в Пензу на личное первенство России среди молодежи. Оно проходит с 13 по 18 мая. "И уже здесь Арина сумела выполнить норматив мастера спорта, хотя ей только 13 лет, в октября ей исполнится 14", - отметила Светлана Селезнева.

Всего за учебный год у гимнастки было девять стартов и все успешные. И если в 2018 году на первенстве России Арина Семухина располагалась на 24 месте в рейтинге, добавляет тренер, то на сегодня она уже седьмая.

"Впереди у нас международные соревнования в Санкт-Петербурге - Кубок Александра Дитятина. Они запланированы на 22-26 мая. Завершится спортивный год в Челябинске, где пройдут всероссийские соревнования с 1 по 7 июня", - подытожила тренер ДЮСШ № 1 Тюмени Светлана Селезнева.

Анжела Лебедева