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Евгений Заболотный поддержал предложение отреставрировать тюменский памятник-паровоз

Общество, 14:48 17 мая 2019

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Отреставрировать паровоз у ДК "Железнодорожник" предложил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников на рабочей встрече с председателем городской думы Евгением Заболотным и главой Тюмени Русланом Кухаруком, сообщает гордума.

"Это настоящий паровоз-фронтовик. Хочется привести его в рабочее состояние, а сделать это в Тюмени невозможно, нужно отправить локомотив на завод", – пояснил начальник СвЖД.

Евгений Заболотный идею одобрил и предложил на время реставрации найти замену достопримечательности. Его поддержал Руслан Кухарук.

"Действительно, район вокзала очень прочно ассоциируется у горожан с памятником, посвященным труженикам железной дороги, – сказал он. - Боюсь, тюменцы будут очень переживать по поводу его исчезновения, поэтому надо поставить взамен бутафорский экспонат".

Иван Колесников отметил на примере соседей по УФО, что восстановленная техника используется. Так, на отреставрированном паровозе можно организовать поездки в Тобольск или до оз. Андреевского.

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Таких грузовых паровозов, как тюменский, осталось всего два (второй - в Екатеринбурге). В Тюмень поврежденный локомотив прибыл осенью 1941 года. Его подлатали и эксплуатировали, а затем списали.

На постамент памятник-паровоз установили в 1987 году в знак признательности железнодорожникам за боевой и трудовой подвиг. Для этого пришлось проложить путь из тупика от депо через ул. Первомайскую. В подъеме паровоза на пьедестал участвовал председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук, в то время - замначальника Свердловской железной дороги.

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# гордума , Евгений Заболотный , железная дорога , памятники

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