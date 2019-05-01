Юрий Решетников представит регион на WorldSkills в компетенции "Кирпичная кладка"

| Фото: https://www.flickr.com | Фото: https://www.flickr.com

Студент Многопрофильного колледжа ТИУ Юрий Решетников примет участие в финале VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" в компетенции "Кирпичная кладка" в Казани с 21 по 23 мая, сообщает пресс-служба вуза.

В делегацию Тюменской области вошли 22 человека, они выступят в 17 компетенциях. Всего за звание лучших в Казани будут бороться 1 тыс. 513 конкурсантов со всей страны в 93 компетенциях. Экспертное сообщество составят 1 тыс. 274 компатриота.

"Мы разбирали конкурсные задания чемпионатов прошлых лет, отрабатывали практические навыки на базе Многопрофильного колледжа, — рассказал Юрий Решетников. – Я выиграл отборочный этап в Тюмени и прошел на региональные соревнования WorldSkills Russia в Кемерово. Там я тоже победил, и сейчас буду участвовать в чемпионате России".

В столице Татарстана сейчас находятся и другие представители Тюменского индустриального университета. В рамках Национального чемпионата WorldSkills Россия там будет проходить деловая программа, в которой принимают участие руководитель Центра компетенций по стандартам WS Ольга Старовойтова и тьютор Центра ТИУ Ксения Фетисова.