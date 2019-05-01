  • 20 мая 201920.05.2019понедельник
  • USD64,6327
    EUR72,2464
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер западный

Юрий Решетников представит регион на WorldSkills в компетенции "Кирпичная кладка"

Общество, 09:13 20 мая 2019

https://www.flickr.com | Фото: https://www.flickr.com

Студент Многопрофильного колледжа ТИУ Юрий Решетников примет участие в финале VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" в компетенции "Кирпичная кладка" в Казани с 21 по 23 мая, сообщает пресс-служба вуза.

В делегацию Тюменской области вошли 22 человека, они выступят в 17 компетенциях. Всего за звание лучших в Казани будут бороться 1 тыс. 513 конкурсантов со всей страны в 93 компетенциях. Экспертное сообщество составят 1 тыс. 274 компатриота.

"Мы разбирали конкурсные задания чемпионатов прошлых лет, отрабатывали практические навыки на базе Многопрофильного колледжа, — рассказал Юрий Решетников. – Я выиграл отборочный этап в Тюмени и прошел на региональные соревнования WorldSkills Russia в Кемерово. Там я тоже победил, и сейчас буду участвовать в чемпионате России".

В столице Татарстана сейчас находятся и другие представители Тюменского индустриального университета. В рамках Национального чемпионата WorldSkills Россия там будет проходить деловая программа, в которой принимают участие руководитель Центра компетенций по стандартам WS Ольга Старовойтова и тьютор Центра ТИУ Ксения Фетисова.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Казань , конкурс , молодые профессионалы , ТИУ , Юрий Решетников

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 20.05.2019Клип на песню о форуме уральской молодежи собрал более 30 тысяч просмотров
10:19 20.05.2019Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий
10:08 20.05.2019Юных архитекторов региона ждут в летней творческой мастерской
09:57 20.05.2019Для выпускников школы № 52 пройдет программа "Прощай, школа!"