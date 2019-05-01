Врачи оказывают помощь пострадавшим в ДТП у сквера Комсомольский

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участникам дорожной аварии со смертельным исходом, произошедшей неподалеку от сквера Комсомольский в Тюмени 16 мая, оказывают необходимую помощь. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По данным региональной Госавтоинспекции, на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Панфиловцев у сквера Комсомольский столкнулись "Газель" и Mitsubishi. По предварительным данным, водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги и не пропустил транспорт, который двигался по главной дороге. В результате столкновения погиб молодой человек — пассажир Mitsubishi. Пострадали водитель и трое пассажиров иномарки.

О состоянии пострадавших рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области. Вызов поступил в 17 часов 6 минут. Бригада скорой помощи прибыла в 17 часов 9 минут. Медики констатировали смерть одного человека и доставили четырех пострадавших в ОКБ № 2.

"У одного пациента диагностированы ушибы в области лица и головы. После оказания необходимой помощи его направили на амбулаторное наблюдение. Еще двое пациентов госпитализированы в травматологическое отделение. Им оказывают необходимую медицинскую помощь по поводу травм позвоночника. Еще одному пострадавшему провели операцию по поводу сочетанной травмы. Он также госпитализирован для проведения дальнейшего лечения. Состояние оценивается как средней степени тяжести", — поделилась Александра Малыгина.

Инна Пахомова