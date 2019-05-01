На Тобольском тракте в районе Тураево обвалился надземный переход

| Фото: Авто.ру | Фото: Авто.ру

Надземный пешеходный переход обвалился на Тобольском тракте в районе деревни Тураево 17 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила представитель региональной ГИБДД Анжела Борисова.

"Обрушение произошло в результате того, что большегруз, перевозящий вагончик, не опустил стрелу крана, которая и задела пешеходный переход, - рассказала она. - Он завалился на проезжую часть, но пострадавших нет. Движение затруднено".

Как заметила Анжела Борисова, на месте происшествия дежурят госавтоинспекторы. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации: движение в сторону Тюмени существенно затруднено, поэтому автовладельцам лучше объехать участок через Ярково.

Анжела Лебедева