В Тобольске может появиться двухпалубный паром

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Новый паром может появиться в Тобольске в 2020 году.

Об этом рассказал начальник городского отдела транспорта и связи Федор Духно. По его словам, сейчас ведутся переговоры с правительством Тюменской области о выделении финансирования. В случае положительного решения в течение зимы судно создадут и осенью 2020 года оно прибудет в Тобольск.

Паром готовы построить мастера в Санкт-Петербурге. Его стоимость с учетом транспортировки по морю – более 300 миллионов рублей.

"Мы подобрали самоходный двухпалубный паром в Санкт-Петербурге. В ближайших верфях нет подходящего судна, способного работать в непростых условиях и при высокой волне в период ледостава. Новый паром будет двухпалубный, что разделит машины и людей. Пассажирская часть вместит до 90 человек", - рассказал Федор Духно.

Нынешнему парому СП-20 уже больше 50 лет. В трюме судна есть одна каюта с 16 посадочными местами. Ежегодно паром допускается к эксплуатации Службой речного регистра, раз в пять лет проходит полное освидетельствование, раз в три года – частичное.

Евгений Новосёлов