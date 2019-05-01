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Узнать свой ВИЧ-статус тюменцы могут за пять минут

Общество, 15:25 18 мая 2019

Фото Данила Савиных | Фото:

Бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию все желающие могут в Тюмени возле цирка на Цветном бульваре 18 мая, до 18 часов в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

Акция приурочена к Международному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая. Мероприятие проходит под лозунгом "Убедись, что ты здоров!".

"Знание своего ВИЧ-статуса – это гарантия полноценной жизни. Эта болезнь при раннем выявлении - не приговор. Сегодня мы уже не можем сказать, что от ВИЧ страдают лишь люди, употребляющие наркотики или ведущие определенный образ жизни. В 70% случаев заражение происходит половым путем", - отметила пресс-секретарь тюменского центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева.

На этой неделе мобильный центр тестирования ежедневно работает в разных точках Тюмени. Узнать свой ВИЧ-статус можно всего за 5 минут.

Кроме того, тестирование бесплатно проводится в каждой поликлинике, в каждой районной больнице, при желании – анонимно.

В рамках профилактической акции возле тюменского цирка также работает пункт осмотра онколога-маммолога, можно измерить давление, уровень загазованности легких, организована культурная программа.

Фото Данила Савиных Фото Данила Савиных Фото Данила Савиных Фото Данила Савиных ﻿

Программу тестирования населения в районах Тюменской области на средства президентского гранта реализует реабилитационный центр "Поколение", представители которого вместе с медработниками выезжают в самые отдаленные уголки региона, проводят профилактические акции и оказывают психологическую помощь ВИЧ-инфицированным.

"На этой неделе два дня работали в Викуловском районе. Чтобы люди охотнее проходили тест, раздаем средства контрацепции, которые на селе в дефиците. Проводим профилактические беседы. Выявили один случай заражения", - рассказала руководитель реабилитационного центра Наталья Устюжанина.

По информации центра профилактики и борьбы со СПИД, последние несколько лет в регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. С начала 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 500 новых случаев. Для сравнения: за первое полугодие 2018 года было выявлено 858.

Таисия Дикарева

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# ВИЧ , здоровье , профилактика , СПИД , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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