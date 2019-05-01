"Дамате" засеяла треть от запланированных площадей в Тюменской области

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Группа компаний "Дамате" провела яровой сев на более чем 35% от запланированных посевных площадей в Тюменской области. Также полностью завершены работы по внесению минеральных удобрений при посеве кукурузы и подкормка по многолетним травам и люцерне, сообщает пресс-служба компании.

Кампания стартовала в срок в первые дни мая. Посевные площади были подготовлены осенью, что позволило выиграть время для основных работ весной. В весеннюю посевную кампанию ГК "Дамате" засеет в Тюменской области около 9 тыс. га люцерной и многолетними травами, ячменем и кукурузой.

В 2019 году группа компаний "Дамате" вносит ряд изменений в севооборот: вводятся другие, более адаптированные к климатической зоне гибриды кукурузы. Связано это, прежде всего, с высокой востребованностью кукурузы в животноводстве за счет хорошо сбалансированного состава.

Общий земельный фонд "Дамате" в Тюменской области составляет почти 13 тыс. га, что позволяет полностью обеспечить поголовье фермы кормами собственного производства. Компании принадлежит крупнейший в Сибири молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов дойного стада, расширение которого запланировано на 2019-2020 гг.

В посевной задействовано более 20 единиц специализированной техники: тракторы, культиваторы, сеялки, разбрасыватели, погрузчики и автотранспорт. В марте было проведено обучение механизаторов и специалистов.