Благоустройство тюменских дворов начнется 10 июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проектная документация на благоустройство дворовых территорий Тюмени разработана. Ведется работа по предоставлению субсидий и заключению соглашений с управляющими компаниями. Об этом на заседании коллегии сообщил заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев, сообщает администрация города.

Работы начнутся с 10 июля и продолжатся на ряде объектов до 30 октября.

До начала июня сетевые организации должны закончить капитальный ремонт инженерных сетей.

На 19 дворовых территориях предстоит заменить сети теплоснабжения, на 16 дворовых территориях необходимо заменить сети водоснабжения, на пяти дворовых территориях – водоотведения.

Ремонт инженерных сетей не требуется на территории ул. Сосьвинской, 45, ул. Сосьвинской, 47 и ул. Станционной, 38б.

Работы по благоустройству этих дворовых территорий планируется завершить до 1 сентября.

Глава города Руслан Кухарук дал поручение поставить на ежедневный контроль выполнение графиков по замене сетей. Он отметил, что сроки благоустройства территорий, ведения строительных работ зависят от успешного завершения их ремонта.

"Тюмень Водоканал" уже закончил работы на пяти и продолжает на 11 дворовых территориях. Это важно, поскольку синхронность выполнения ремонтных работ на сетях и благоустройства территорий является залогом соблюдения графиков начала и окончания работ подрядных организаций.

На территориях, где ремонт сетей не мешает производству ремонтных работ по благоустройству, подрядные организации приступают к работам одновременно.

В остальных случаях начало производства работ разведено во времени: сначала выполняются ремонтные работы инженерных сетей, по завершении ремонта сетей проводятся работы по благоустройству дворовой территории.