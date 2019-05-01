Сборная ТюмГУ завоевала Кубок совета ректоров региона по регби

| Фото: Студенческий Спортивный Клуб «Гвардия» ТИУ во ВКонтакте | Фото: Студенческий Спортивный Клуб «Гвардия» ТИУ во ВКонтакте

Сборная ТюмГУ стала обладателем Кубка совета ректоров Тюменской области, который впервые прошел в Тюмени 18 мая, сообщают организаторы.

На втором месте - ТИУ, третьими признана команда ТВВИКУ, четвертое место у СурГПУ.

Добавим, регби-7 – командный вид спорта, который получил свое начало в Шотландии. Данный вид спорта набирает популярность в России. В игре принимают участие две команды по семь человек. Матч состоит из двух таймов по семь минут. Задача игрока – протащить мяч за линию ворот противника. При этом передавать пас руками можно только назад. Вперед мяч нужно пинать.

Все подробности о развитии регби в Тюменской области можно узнать в официальной группе Федерации регби Тюменской области.