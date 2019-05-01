Команда Easy clutсh стала лидером турнира StreetBall Student

| Фото: организаторов турнира «StreetBall Student» | Фото: организаторов турнира «StreetBall Student»

Команда из ТюмГУ "Easy clutсh" победила на областном студенческом турнире по уличному баскетболу "StreetBall Student", обыграв команду "Лукоморье" из ТИУ. Третье место заняла команда ТИУ "Второй шанс", сообщает Студенческий совет региона.

"Турнир прошел на высоте, хорошая организация. Всегда была информация, где и во сколько игры. При любом вопросе всегда можно было связаться с организаторами", - отметил капитан команды-победителя "Easy clutсh" Алексей Пантюшев.

За призовой фонд турнира в 30 тыс. рублей и ценные призы от партнеров боролись около 200 человек в составе 16 команд. Специальным гостем соревнований стал президент Союза экстремальных видов Иван Шмонин.

Турнир состоял из четырех отборочных этапов, в каждом из которых соревновались по 16 студенческих юношеских команд. После каждого из этапов определялись четыре команды, которые в финале боролись за первенство.

В финале турнира в рамках товарищеского матча участвовали две студенческие команды девушек, а в составе команды "Сибирь" был студент из Сербии. Также в турнире принимала участие команда студентов по обмену из Колумбии. Лучшим данком – броском, когда игрок держится руками за кольцо, был признан данк Даниила Кузнецова, капитана команды "Второй шанс".

Формат уличного баскетбола задействует всего половину привычной площадки для игры и одно кольцо. Это позволяло значительно ускорить игровой процесс - на одной площадке могло соревноваться сразу четыре команды. Из-за плохой погоды на улице были сыграны только часть из пяти игр. Остальные встречи состоялись на базе школы № 5.

"Ребята показали отличный уровень игры. Мы, как организаторы, благодарны за то, что все участники сражались честно", - сказал руководитель проекта и его идейный вдохновитель Александар Цветанович.

Он поблагодарил администрации школы № 5 за предоставленную площадку, председателя Студенческого совета Тюменской области Екатерину Козееву за организацию турнира, зрителей за поддержку команд.

Проект "StreetBall Student" реализован при участии Студенческого совета Тюменской области. Он был представлен в декабре 2018 года вместе с другими проектами Студсовета и получил одобрение губернатора Тюменской области. Партнерами проекта стали Корпорация "Сибирское здоровье" и фитнес-клуб "GUDRON". Идею развития турнира поддержал Союз экстремальных видов спорта.