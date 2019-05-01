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Об Альберте Суфианове сняли документальный фильм

Общество, 19:00 20 мая 2019

www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, заслуженный врач России, депутат Тюменской областной думы Альберт Суфианов стал героем телевизионного проекта об известных соотечественниках "Я спасаю людей". Авторы - бригада творческого объединения "7 дней" из Казани - проводили съемки в апреле, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Несколько дней работы врача-нейрохирурга и депутата были записаны на видеокамеру в операционных, рабочем кабинете, детском психоневрологическом доме-интернате в с. Успенка, который Альберт Суфианов курирует в рамках партийного проекта "Единой России" "Жизнь в ясном сознании".

Увидеть фильм можно здесь.

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# Альберт Суфианов , документальное кино , облдума

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