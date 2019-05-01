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На Щербакова отключат светофоры на полдня

Общество, 07:52 21 мая 2019

Три светофора отключат в Тюмени 21 мая, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объект на ул. Моторостроителей, в районе школы № 63.

С 13 до 17 часов не будут работать светофоры на перекрестках ул. Щербакова с ул. Велижанской и ул. Безымянной

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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