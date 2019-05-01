На Щербакова отключат светофоры на полдня

Три светофора отключат в Тюмени 21 мая, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объект на ул. Моторостроителей, в районе школы № 63.

С 13 до 17 часов не будут работать светофоры на перекрестках ул. Щербакова с ул. Велижанской и ул. Безымянной

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.