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Тюменские лыжники приступили к предсезонной подготовке

Спорт, 12:53 21 мая 2019

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Первый сбор предсезонной подготовки сборной Тюменской области по лыжным гонкам стартовал 20 мая, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

В областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" спортсменам предстоит пройти первый этап подготовки к новому сезону и углубленное медицинское обследование.

Лыжники ЦСП72, входящие в состав сборной России, начинают тренировки за пределами страны. Иван Якимушкин в составе группы Олега Перевозчикова до 30 мая будет тренироваться в Норвегии. Его коллеги Евгений Белов и Глеб Ретивых первый сбор проведут в Германии – 23 мая в составе группы Маркуса Крамера спортсмены приступят к тренировочному процессу в немецком Винтерберге.

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# лыжники , лыжные гонки , подготовка

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