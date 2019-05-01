Тюменские лыжники приступили к предсезонной подготовке

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Первый сбор предсезонной подготовки сборной Тюменской области по лыжным гонкам стартовал 20 мая, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

В областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" спортсменам предстоит пройти первый этап подготовки к новому сезону и углубленное медицинское обследование.

Лыжники ЦСП72, входящие в состав сборной России, начинают тренировки за пределами страны. Иван Якимушкин в составе группы Олега Перевозчикова до 30 мая будет тренироваться в Норвегии. Его коллеги Евгений Белов и Глеб Ретивых первый сбор проведут в Германии – 23 мая в составе группы Маркуса Крамера спортсмены приступят к тренировочному процессу в немецком Винтерберге.