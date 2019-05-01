Энергетики приступили к ремонту установок и ЛЭП

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Более тысячи электроустановок и трех тысяч километров ЛЭП отремонтируют энергетики СУЭНКО в 2019 году, сообщает пресс-служба компании.

"Ремонтная программа – важнейшая ежегодная задача энергетиков, реализация которой определяет готовность сетевого комплекса к бесперебойному энергоснабжению потребителей в условиях низких температур, - говорит директор ПАО "СУЭНКО" Данил Анучин. – Благодаря своевременному выполнению всех мероприятий мы повышаем качество электроэнергии и уровень надежности электроснабжения, снижаем количество аварийных отключений и время, необходимое для их устранения".

В 2019 году в двух регионах энергетикам предстоит провести ремонт 47 подстанций напряжением 35-110 киловольт, 1 тыс. 144 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 10/0,4 кВ, 3 тыс. 38 км линий электропередачи 0,4-110 кВ.

В Тюменской области энергетики выполнят типовые объемы работ на всех территориях присутствия СУЭНКО: в Тюмени, Тобольском, Ялуторовском, Ишимском и Заводоуковском районах. Среди значимых мероприятий можно выделить капитальный ремонт подстанции 110/10 кВ "Тополя" в Тюменском районе и капитальный ремонт кабельных линий электропередачи, питающих центр Тюмени.

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

В Зауралье наиболее масштабные ремонты пройдут на сетях Шадринска и Далматово, а также Макушинского, Мокроусовского, Белозерского, Лебяжьевского, Петуховского, Каргапольского, Целинного, Юргамышского и Шумихинского районов. В частности, будет проведен капитальный ремонт основной подстанции города Шадринска - ПС 220/110/10 кВ "Высокая", а также ПС 110/10 кВ "Чаша-Н" Каргапольского района. Продолжится ремонт распределительных сетей Шумихинского и Альменевского районов.