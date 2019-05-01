Студенты встретятся на фестивале "Поколение без границ"

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Международный фестиваль молодежи и студентов "Поколение без границ" пройдет в Тюмени 24-25 мая в двенадцатый раз, сообщает ТИУ.

В 2019 году праздник, символизирующий многообразие культур и дружбу народов, проходит под эгидой Года театра в России: #Весьмиртеатр.

К мероприятию присоединятся студенты 31 страны мира, обучающиеся в тюменских вузах и ссузах, представители региональных общественных объединений, диаспор. На праздник приглашены представители комитета по делам национальностей и управления федеральной миграционной службы России по Тюменской области.

24 мая в 14 часов в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2/5) начнется торжественная церемония открытия фестиваля. Гостем фестиваля станет почетный консул Республики Корея в Тюменской области, выпускник ТИУ Игорь Самкаев.

Мастер-класс "Перформанс как способ продвижения продукта" для участников фестиваля проведет актер театра "Мимикрия" Юрий Захаров. Затем участники переместятся в Высшую инженерную школу EG, получат творческое задание на проведение промоакций в Тюмени, а позже воплотят свои задумки на шести городских площадках.

Программа второго дня фестиваля здесь.

Напомним, фестиваль "Поколение без границ" неоднократно отмечен призами всероссийских конкурсов. Одна из последних наград получена в рамках Всероссийской школы студенческого самоуправления "Лидер XXI века", прошедшей в Ростове-на-Дону в августе 2017 года в номинации "Лучший реализованный проект".