Тюменец грозился убить тюменку за отказ знакомиться

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

51-летнего тюменца, грозившегося расправиться с женщиной, которая отказалась знакомиться с ним, задержали полицейские, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

В полицию обратилась 40-летняя жительница областной столицы. Женщина сказала правоохранителям, что ей угрожает убийством незнакомец.

Прибывший по указанному адресу участковый выяснил обстоятельства конфликта. "Как оказалось, около продуктового магазина к потерпевшей подошел незнакомый мужчина, чтобы познакомиться. Женщина ответила на предложение отказом, что возмутило местного жителя. Мужчина начал оскорблять потерпевшую, угрожая убийством. Опасаясь за свою жизнь, тюменка обратилась за помощью в правоохранительные органы", — рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Алина Ларина.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 51-летний трудоустроенный житель областной столицы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Ему грозит до двух лет лишения свободы.