  • 21 мая 201921.05.2019вторник
  • USD64,4888
    EUR71,9631
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменец грозился убить тюменку за отказ знакомиться

Происшествия, 17:49 21 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

51-летнего тюменца, грозившегося расправиться с женщиной, которая отказалась знакомиться с ним, задержали полицейские, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

В полицию обратилась 40-летняя жительница областной столицы. Женщина сказала правоохранителям, что ей угрожает убийством незнакомец.

Прибывший по указанному адресу участковый выяснил обстоятельства конфликта. "Как оказалось, около продуктового магазина к потерпевшей подошел незнакомый мужчина, чтобы познакомиться. Женщина ответила на предложение отказом, что возмутило местного жителя. Мужчина начал оскорблять потерпевшую, угрожая убийством. Опасаясь за свою жизнь, тюменка обратилась за помощью в правоохранительные органы", — рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Алина Ларина.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 51-летний трудоустроенный житель областной столицы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# полиция , уголовное дело , угроза убийством

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 21.05.2019Тюменец грозился убить тюменку за отказ знакомиться
17:16 21.05.2019Житель Тюменской области кочергой забил до смерти сожительницу
16:54 21.05.2019Житель Заводоуковского района до смерти избил знакомого пенсионера
16:32 21.05.2019Тюменца осудили в Югре за мошенничество в Интернете