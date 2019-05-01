Депутаты поддержат отсрочку закона об обязательной маркировке товаров

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Инициативу, касающуюся переноса сроков вступления в силу закона об обязательной маркировке товаров, поддержали депутаты Тюменской областной думы на заседании комитета по экономической политике и природопользованию.

Как пояснила председатель думского комитета Инна Лосева, в связи с поэтапным введением обязательной маркировки товаров, в 2019 году увеличилось число обращений индивидуальных предпринимателей. Представители микро- и малого бизнеса озабочены затратами, связанными с покупкой оборудования для маркировки.

"Введение новых требований означает, что товары, которые легально выпущены, будут иметь сертификаты качества. Это хорошо для населения, но предприниматели понесут дополнительные затраты. Кроме того, сегодня, ряд документов отдельных ведомств не согласован между собой, что может привести к штрафам для бизнеса. Поэтому некоторые регионы обратились к правительству страны, чтобы обязательную маркировку и работу с онлайн-кассами ввести в добровольном режиме", - пояснила Лосева.

Она добавила, что только после согласования необходимых документов, введение маркировки должно стать обязательным для всех. Таким образом, бизнес плавно перейдет на новый режим работы.

Бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, выступая перед депутатами, подчеркнула, что отсрочки необходимы, прежде всего, для малого и микробизнеса в муниципалитетах. Об этом говорят и обращения предпринимателей.

"Условия игры не совсем понятны для бизнеса. Вопросов много, а ответов пока нет ни у законодателей, ни у разработчиков программного обеспечения. Когда нет отсрочек и разъяснений, это сложно для бизнеса. К примеру, система "Меркурий" внедрялась поэтапно, была большая отсрочка, не было штрафов и наказаний. Здесь нужно работать по той же схеме, поэтому прошу поддержать инициативу", - обратилась Лариса Невидайло к представителям облдумы.

Члены думского комитета поддержали инициативу и рекомендовали ее на рассмотрение Тюменской областной думы, заседание которой состоится 30 мая.

Любовь Голышева