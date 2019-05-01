Участника банды угонщиков осудили в Тюмени

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Участник ОПГ по угону иномарок 35-летний Сергей Клейменов приговорен в Тюмени к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Такой приговор вынес Ленинский районный суд города. Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой, в крупном и особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Напомним, в мае 2009 года суд приговорил главного тренера сборной России по карате Георгия Хижнякова, Ахмеда Мержоева, Юрия Комара, Евгения Худолеева и Алексея Питиримова к различным срокам лишения свободы за хищения иномарок. Сам Хижняков был осужден к 8 годам лишения свободы.

Постановлением президиума Тюменского областного суда от 9 августа 2012 года приговор районного суда был изменен и наказание Хижнякову снижено до 7 лет 10 месяцев лишения свободы. В июле 2014 года на основании постановления Курганского городского суда он был освобожден от отбытия наказания ввиду болезни.

По версии следствия, в 2015 году Георгий Хижняков создал вторую организованную преступную группу для угона иномарок. В ее состав в разное время вошли фигурант по данному делу, Юрий Комар, Владимир Рядовых и еще один человек.

Схема совершений преступлений та же, что и по первому делу. Злоумышленники с помощью специального устройства отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных авто с мест происшествия.

Клейменов принял участие в хищении 11 машин общей стоимостью более 10 млн рублей. Среди них: Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 150 (Prado).

Еще в четырех случаях завладеть автомобилями не удалось: сработала автосигнализация, сломалась отмычка и т. д.

Деятельность ОПГ была пресечена правоохранительными органами в январе 2018 года.

Клейменов был задержан. Он признал вину.

Ранее, в марте 2019 года, Ленинский районный суд осудил Юрия Комара к 5,5 годам, а Владимир Рядовых к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительных колониях строгого режима. Угонщики не стали обжаловать приговоры, они вступили в силу.

Хижняков и его сообщник находятся в розыске.