В Тюмени корейские компании планируют построить центр для пожилых людей и детский парк

Общественно-культурный центр для пожилых людей и тематический детский парк построят в Тюмени. Меморандумы о сотрудничестве подписали в Сеуле корейские и тюменские строительные компании.

Так, "Инвест-Групп" совместно с "Эйч Эс энд Кей" планирует возвести в живописной части Тюмени центр для пожилых людей. Пенсионеры будут жить в комфортабельных условиях, заниматься любимым делом и общаться с единомышленниками. В этом центре пожилые люди смогут получать большое количество услуг, посещать его ежедневно или находиться там постоянно. На территории центра могут построить церковь, парк и поликлинику.

Второй меморандум, подписанный тюменской девелоперской компанией "СтройИнвестТехнологии" с одной стороны и компанией MILESEUM Co. Ltd с другой, касается создания детского образовательного тематического парка бренда Little Socium. В новом центре дети при помощи ролевых игр определятся с профессией.

Соглашения между компаниями подписаны при содействии почетного консула Республики Корея в Тюмени Игоря Самкаева.

Напомним, правительство Тюменской области уделяет особое внимание созданию благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для ведения бизнеса.

"Наш основной принцип работы с инвесторами - комплексный подход. Новому инвестору предлагается три ключевых инструмента, которые позволяют обеспечить успех. К ним относятся налоговые льготы, финансовая поддержка и административное сопровождение", – пояснил Александр Моор.

Добавим, что товарооборот Тюменской области и Кореи вырос в 7 раз в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и составил 159 млн долларов.