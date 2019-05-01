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Ревнивый ямалец устроил поножовщину в гостях

Происшествия, 16:21 22 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в покушении на убийство, осудят в Лабытнанги, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

В январе 2019 года 27-летний местный житель, находясь в гостях у своей подруги, увидел, как потерпевший при встрече обнял девушку. Приревновавший обвиняемый затеял скандал и вызвал потерпевшего на улицу, где между ними произошел конфликт. 30-летний мужчина сумел увернуться от нанесенного удара и ударил в ответ. Посчитав конфликт разрешенным, гость зашел в квартиру.

В прихожей обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом в шею. Находившиеся в гостях мужчины пресекли действия злоумышленника, ударив его несколько раз деревянной лавкой. Сбитый с ног обвиняемый вновь набросился на убегавшего гостя и нанес ему еще несколько ударов ножом в спину. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла жизнь потерпевшему.

Мужчина признал свою вину в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# Лабытнанги , покушение на убийство

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