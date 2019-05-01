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Моор: нам всем будет не хватать Андрея

Губернатор, 11:58 22 мая 2019

с личной страницы Instagram Андрей Осипов | Фото: с личной страницы Instagram

Губернатор Тюменской области выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея Осипова.

"Андрей много лет работал в нашей пресс-службе, а почти год назад стал ее руководителем - моим пресс-секретарем. Многие новости, о которых писали все СМИ, которые читала вся область, начинались в его блокноте, - сказал он. - Год, кажется, это немного, а когда вспоминаешь, похоже на целую жизнь. За это короткое время, где только вместе с ним мы ни побывали, в каких только ситуациях ни оказывались. Андрей всегда был на высоте. Настоящий профессионал, настоящий русский интеллигент. Открытый, честный, дружелюбный, всегда готовый помочь, с тонким чувством юмора. Андрей, тебя будет не хватать. Искренние соболезнования родным и близким".

Пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов скончался после тяжелой болезни 21 мая в Тюмени в возрасте 40 лет.

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# Андрей Осипов

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