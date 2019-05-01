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Прощание с Андреем Осиповым состоится 23 мая

Общество, 12:31 22 мая 2019

с личной страницы Instagram Андрей Осипов | Фото: с личной страницы Instagram

Прощание с пресс-секретарем губернатора Тюменской области Андреем Осиповым состоится в ритуальном зале на ул. Одесской,32 в Тюмени 23 мая и начнется в 12 часов.

Андрей Осипов скончался после тяжелой болезни 21 мая в Тюмени в возрасте 40 лет.

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# Андрей Осипов

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